Liverpool, Alexander-Arnold ile nikah tazeliyor

Jürgen Klopp'un ayrılık kararı sonrasında kadrosunu korumak için çalışmalarına hız verdi.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Footbaal Insider'da yer alan habere göre Liverpool adı son zamanlarda Real Madrid ile anılan Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 25 yaşındaki İngiliz sağ bek Liverpool'da kaptanlık görevini üstleneceği ve takımın efsaneleri arasında olmak için sözleşmesini uzatmak istediği de söylendi.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 29 resmi maça çıkan Trent Alexander-Arnold bu karşılaşmalarda 2 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.