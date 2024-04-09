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Spor

Liverpool, Alexander-Arnold ile nikah tazeliyor

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa oynayan Liverpool, bir yandan iç transfere yönelmiş durumda. Takımın yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold ile yeni sözleşme imzalamak isteyen yönetim harekete geçti.

9 Nisan 2024 Salı 16:58 - Güncelleme:
Liverpool, Alexander-Arnold ile nikah tazeliyor
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Jürgen Klopp'un ayrılık kararı sonrasında kadrosunu korumak için çalışmalarına hız verdi.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Footbaal Insider'da yer alan habere göre Liverpool adı son zamanlarda Real Madrid ile anılan Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 25 yaşındaki İngiliz sağ bek Liverpool'da kaptanlık görevini üstleneceği ve takımın efsaneleri arasında olmak için sözleşmesini uzatmak istediği de söylendi.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 29 resmi maça çıkan Trent Alexander-Arnold bu karşılaşmalarda 2 gol, 9 asistlik skor katkısı sağladı.

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