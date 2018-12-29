Liverpool Arsenal canlı izle S Sport canlı yayın ile Liverpool Arsenal maçı izle
Premier Lig’de heyecan fırtınası devam ediyor. Haftanın maçı Liverpool Arsenal canlı izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. S Sport canlı yayın ile saat 20:30’tan itibaren ekranlara gelecek Liverpool Arsenal maçı izlemek isteyenler Premier Lig’deki şampiyonluk yarışını da yakından takip ediyor. Ligde en yakın rakibi Tottenham’ın 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Liverpool, şampiyonluk potasından uzaklaşan ve kendisini Şampiyonlar Ligi hattına atmaya çalışan Arsenal’i konuk edecek. Anfield Road’ta oynanacak ve saat 20:30’ta başlayacak maçta hakem Michael Oliver düdük çalacak. Liverpool Arsenal maçı S Sport canlı yayın ile izlenebilecek. Liverpool ile Arsenal, resmi maçlarda 226 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 86-79'luk Liverpool üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 61 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Liverpool Arsenal canlı izleme yolları neler? İngiltere Premier Ligi’nde heyecan kasırgası tüm hızıyla devam ediyor. S Sport canlı yayın ile saat 20:30’ta başlayacak Liverpool Arsenal maçı izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan ve bu sezon Salah önderliğinde fırtına gibi esen Liverpool sahasında zorlu Arsenal’i konuk edecek. Jürgen Klopp’un çalıştırıcılığını yaptığı Liverpool, Emery’nin Arsenal’i karşısında 3 puan hedefliyor. Arsenal, Premier Lig'de Liverpool ile deplasmanda karşılaştığı son beş maçta galibiyet alamadı (2B 3M); bu maçların tamamında en az ikişer gol yediler (toplam 17). Liverpool, Arsenal ile oynadığı son yedi resmi maçı kaybetmedi (3G 4B); en son Şubat 2000'de rakibine karşı daha uzun bir yenilmezlik serisi yakalamışlardı (14 maç). Liverpool Arsenal maçı canlı izlemek isteyen futbol severler haberimizdeki linke tıklayabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirler.
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LİVERPOOL’DA SON DURUM
Yıllardır şampiyonluğa hasret kalan Liverpool’da bu sezon yüzler gülüyor. Ligde topladığı 51 puanla liderlik koltuğunda oturan kırmızı beyazlı ekip hem Şampiyonlar Ligi’nde hem ligde muhteşem bir seri yakaladı. Oynadığı son 7 resmi maçı kazanan Klopp’un öğrencileri ligde geçtiğimiz hafta Newcastle United’ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Bu maçta sakatlanan Milner’ın Arsenal karşısında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı devam eden Joe Gomez ve Joel Matiz de diğer eksik isimler. Liverpool’da bu maç öncesi herhangi bir cezalı isim bulunmuyor.
ARSENAL’DE SON DURUM
Ligde son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Arsenal ise, zorlu deplasmandan galip gelerek ligde dengeleri değiştirme amacında. Topladığı 38 puanla ligin 5.sırasında yer alan ve çalıştırıcılığını İspanyol teknik adam Unai Emery’nin yaptığı Arsenal ligde oynadığı son 3 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Geçtiğimiz hafta Brighton deplasmanında alınan beraberlik taraftarları memnun etmedi. Arsenal’de Henrikh Mkhitaryan’ın uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Rowe ve Welbeck de hala takıma dönmedi. Ancak defansta Rob Holding ve Hector Bellerin’in eksik olması Emery’nin canını sıkıyor. Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny ve Nacho Monreal’in de forma giymesi beklenmiyor.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
Liverpool ile Arsenal, resmi maçlarda 226 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 86-79'luk Liverpool üstünlüğü bulunuyor (61B).
Arsenal, Premier Lig'de Liverpool ile deplasmanda karşılaştığı son beş maçta galibiyet alamadı (2B 3M); bu maçların tamamında en az ikişer gol yediler (toplam 17).
Liverpool, Arsenal ile oynadığı son yedi resmi maçı kaybetmedi (3G 4B); en son Şubat 2000'de rakibine karşı daha uzun bir yenilmezlik serisi yakalamışlardı (14 maç).
Liverpool ile Arsenal arasında Premier Lig'de oynanan maçlarda toplam 149 gol oldu. Premier Lig tarihinde sadece dört eşleşmede 150+ gol atıldı; Arsenal-Everton, Liverpool-Tottenham, Chelsea-Tottenham ve Arsenal-Tottenham.
Bu sezon Premier Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Arsenal (9) ancak Liverpool ceza sahası dışından gol yemeyen tek ekip konumunda.
Liverpool, Premier Lig'de evinde 30 maçtır yenilmiyor; en son Aralık 2008-Ağustos 2009 arasında iç sahada daha uzun süre lig maçı kaybetmediler (31 maç).
Bu sezon Premier Lig'de en fazla gol atan isim olan Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang (13), deplasmanda forma giydiği son sekiz maçta rakip filelere altı gol bıraktı.
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