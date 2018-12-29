Liverpool Arsenal canlı izle S Sport canlı yayın ile Liverpool Arsenal maçı izle

Liverpool Arsenal canlı izleme yolları neler? İngiltere Premier Ligi’nde heyecan kasırgası tüm hızıyla devam ediyor. S Sport canlı yayın ile saat 20:30’ta başlayacak Liverpool Arsenal maçı izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan ve bu sezon Salah önderliğinde fırtına gibi esen Liverpool sahasında zorlu Arsenal’i konuk edecek. Jürgen Klopp’un çalıştırıcılığını yaptığı Liverpool, Emery’nin Arsenal’i karşısında 3 puan hedefliyor. Arsenal, Premier Lig'de Liverpool ile deplasmanda karşılaştığı son beş maçta galibiyet alamadı (2B 3M); bu maçların tamamında en az ikişer gol yediler (toplam 17). Liverpool, Arsenal ile oynadığı son yedi resmi maçı kaybetmedi (3G 4B); en son Şubat 2000'de rakibine karşı daha uzun bir yenilmezlik serisi yakalamışlardı (14 maç). Liverpool Arsenal maçı canlı izlemek isteyen futbol severler haberimizdeki linke tıklayabilir ve maçın heyecanını dakika dakika yaşayabilirler.

LİVERPOOL’DA SON DURUM

Yıllardır şampiyonluğa hasret kalan Liverpool’da bu sezon yüzler gülüyor. Ligde topladığı 51 puanla liderlik koltuğunda oturan kırmızı beyazlı ekip hem Şampiyonlar Ligi’nde hem ligde muhteşem bir seri yakaladı. Oynadığı son 7 resmi maçı kazanan Klopp’un öğrencileri ligde geçtiğimiz hafta Newcastle United’ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. Bu maçta sakatlanan Milner’ın Arsenal karşısında forma giymesi beklenmiyor. Sakatlığı devam eden Joe Gomez ve Joel Matiz de diğer eksik isimler. Liverpool’da bu maç öncesi herhangi bir cezalı isim bulunmuyor.

ARSENAL’DE SON DURUM

Ligde son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen Arsenal ise, zorlu deplasmandan galip gelerek ligde dengeleri değiştirme amacında. Topladığı 38 puanla ligin 5.sırasında yer alan ve çalıştırıcılığını İspanyol teknik adam Unai Emery’nin yaptığı Arsenal ligde oynadığı son 3 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Geçtiğimiz hafta Brighton deplasmanında alınan beraberlik taraftarları memnun etmedi. Arsenal’de Henrikh Mkhitaryan’ın uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Rowe ve Welbeck de hala takıma dönmedi. Ancak defansta Rob Holding ve Hector Bellerin’in eksik olması Emery’nin canını sıkıyor. Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny ve Nacho Monreal’in de forma giymesi beklenmiyor.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Liverpool ile Arsenal, resmi maçlarda 226 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 86-79'luk Liverpool üstünlüğü bulunuyor (61B).

Arsenal, Premier Lig'de Liverpool ile deplasmanda karşılaştığı son beş maçta galibiyet alamadı (2B 3M); bu maçların tamamında en az ikişer gol yediler (toplam 17).

Liverpool, Arsenal ile oynadığı son yedi resmi maçı kaybetmedi (3G 4B); en son Şubat 2000'de rakibine karşı daha uzun bir yenilmezlik serisi yakalamışlardı (14 maç).

Liverpool ile Arsenal arasında Premier Lig'de oynanan maçlarda toplam 149 gol oldu. Premier Lig tarihinde sadece dört eşleşmede 150+ gol atıldı; Arsenal-Everton, Liverpool-Tottenham, Chelsea-Tottenham ve Arsenal-Tottenham.

Bu sezon Premier Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Arsenal (9) ancak Liverpool ceza sahası dışından gol yemeyen tek ekip konumunda.

Liverpool, Premier Lig'de evinde 30 maçtır yenilmiyor; en son Aralık 2008-Ağustos 2009 arasında iç sahada daha uzun süre lig maçı kaybetmediler (31 maç).

Bu sezon Premier Lig'de en fazla gol atan isim olan Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang (13), deplasmanda forma giydiği son sekiz maçta rakip filelere altı gol bıraktı.

S SPORT NASIL İZLENİR?

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Saran Holding yeni spor kanalını S Sport TV kanalı açılıyor.

Digiturk 87, Dsmart 78 ve Turkcell Tv+ 77. kanaldan yayın yapacak olan S Sport, HD olarak 7/24 spor kanalı olarak izleyicilere ulaşacak.

“Premium” içerikleriyle sporseverlerin vazgeçilmezi olacak. İngiltere Premier Ligi, Çin Futbol Süper Ligi, Formula 1 ve NBA başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlayacak olan S Sport; Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformları üzerinden izleyenlerle buluşacak. S Sport, ayrıca BARCA TV, BAYERN TV ve AJAX TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekrana taşıyacak.

S Sport hangi ligler yayınlanacak?

İngiltere Premier Ligi Maçları

İngiltere Premier Ligi Maç Özetleri ve Özel Programları

Milli Takımlar Hazırlık Maçları

CSL - Çin Futbol Süper Ligi

BARCA TV Kulüp Kanalı

AJAX TV Kulüp Kanalı

BAYERN TV Kulüp Kanalı

NBA’den Canlı Maçlar

Formula 1

FIVB Plaj Voleybolu Turnuvaları ve uluslararası voleybol turnuvaları

WTA Tenis Turnuvaları

ATP 500 ve ATP 250 Tenis Turnuvaları

Boks ve Diğer Dövüş Geceleri

World Super Bike (WSBK)

ESPN Winter & Summer X Games

FIS Ski, Snowboard Programları

PGS Tour Golf Turnuvası

World`s Strongest Man

Pro Bull Riders

Monster Jam

Sumo Müsabakaları

Spor İçerikli Belgeseller

S Sport uyduda var mı?

S Sport öncelikle Turkcell TV+, Digiturk ve D-Smart platformlarında yer alacak. Kanalın Türksat uydusundan yayına sunulma gibi bir durumu ise şu an için söz konusu değil.

S SPORT PLUS NEDİR?

Saran Holding, yeni spor kanalı S Sport Plus yayın hayatına başlıyor. S Sport Plus' ın S Sport kanalının yayın yükünü hafifletmesi bekleniyor.

Bundesliga'nın da yayın haklarını alan S Sport, kanalından aktif olarak NBA, WWE, Formula 1, Premier Lig, Çin Ligi ve MOTOGP gibi birçok yayın yapılıyor. Açılan yeni kanalla bu yayınlardan bazıları S Sport Plus kanalında yayınlanacak.

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapacak. 30 günlük deneme süresi boyunca, herhangi bir taahhüt ya da iptal ücreti ödemeden web sitesi ya da uygulamadan üyelik iptali gerçekleştirebilecek.