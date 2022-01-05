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Spor

Liverpool - Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere'de 6 Ocak Perşembe günü oynanması planlanan Arsenal-Liverpool maçı artan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

DHA5 Ocak 2022 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 16:57
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Koronavirüs, İngiltere'de futbol maçlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daha önce Premier Lig'de birçok karşılaşma takımlarda yaşanan vakalar nedeniyle ileri tarihlere ertelenmişti. Koronavirüsün önüne geçtiği son maç ise Arsenal ile Liverpool arasında oynanacak Lig Kupası yarı finali oldu. Liverpool'da futbolcular ve teknik ekipte çıkan vakalar nedeniyle karşılaşma 20 Ocak Perşembe gününe ertelendi.

TEKNİK DİREKTÖRLER GEÇTİĞİMİZ HAFTA GÖREV YAPAMAMIŞTI

Öte yandan iki takımda da teknik direktörler geçtiğimiz hafta oynanan lig maçlarında görev alamadı. Konuk ekipte teknik direktör Jurgen Kloop, deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada, testinin pozitif çıkması nedeniyle yer alamamıştı. Aynı durum Arsenal'de de yaşandı. Teknik direktör Arteta, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Manchester City karşılaşmasında takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Arsenal o karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

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