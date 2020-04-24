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Spor

Liverpool Atletico Madrid maçına koronavirüs soruşturması açıldı!

Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotheram, şehri etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle Liverpool - Atletico Madrid maçına özel bir inceleme başlatacaklarını açıkladı.

24 Nisan 2020 Cuma 23:32 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 23:32
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Steve Rotheram, "O gün Madrid'den Liverpool'a 3.000 İspanyol geldi. Eğer, maçın şehirde koronavirüs dalgasını başlattığını ortaya çıkarırsak bu büyük bir skandal olur. Tüm şehri tehlikeye atmamamız gerekirdi. Araştırmalarımızı başlattık. O maça gidip de 15 gün içinde koronavirüs testi pozitif çıkan 1200 kişi var. O gün Atletico Madridli taraftarların olduğu bölümdeki güvenlik görevlilerini de araştırıyoruz." dedi.

"RİSK ÇOK DÜŞÜK"

Rotheram, maçtan önce hükümetten görüş aldıklarını belirterek, "O gün hükümet bize 'risk çok düşük' dedi. O maçtan birkaç gün sonra tüm ülke kapatıldı. Spor karşılaşmaları ve büyük organizasyonlar iptal edildi. Bu nedenle aklımızda cevap bulması gereken sorular var. Tek bir olay, bütün bir şehir için çok büyük bir dalgayı başlatmış olabilir." ifadelerini kullandı.

Liverpool Belediye Başkanı Rotheram, "Keşke geriye dönebilsek. O maçın seyircili oynanmaması için elimden geleni yapardım. Yine de UEFA ve İngiltere hükümetinin böyle büyük bir sorumluluğu nasıl aldığını anlayamıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Liverpool ile Atletico Madrid arasındaki mücadele, İngiltere'nin kuzeyindeki son büyük seyircili etkinlikti.

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