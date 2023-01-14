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Spor

Liverpool, Brighton deplasmanında kayıp

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Brighton'a 3-0 mağlup oldu.

14 Ocak 2023 Cumartesi 20:06 - Güncelleme:
Liverpool, Brighton deplasmanında kayıp
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Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına konuk oldu. Jürgen Klopp'un öğrencileri sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 53. dakikalarda Solly March ve 81. dakikada Danny Welbeck attı.

Bu sonucun ardından Liverpool, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 28 puanda kaldı. Brighton 30 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Brighton ise Leicester City deplasmanına gidecek.

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