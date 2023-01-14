Liverpool, Brighton deplasmanında kayıp

Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına konuk oldu. Jürgen Klopp'un öğrencileri sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 53. dakikalarda Solly March ve 81. dakikada Danny Welbeck attı.

Bu sonucun ardından Liverpool, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 28 puanda kaldı. Brighton 30 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Brighton ise Leicester City deplasmanına gidecek.