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Spor

Liverpool, Darwin Nunez ile son nefeste galip!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Nottingham Forest'a konuk olduğu maçtan 1-0 galip ayrıldı.

2 Mart 2024 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
Liverpool, Darwin Nunez ile son nefeste galip!
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İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. Liverpool, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+9'da Darwin Nunez attı.

Liverpool, ligde 63 puana yükseldi. Nottingham Forest, 24 puanda kaldı.

Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Nottingham Forest, Brighton deplasmanına gidecek.

DE ZERBİ YİNE KAYIP!

Premier Lig 27. hafta maçında Roberto De Zerbi'nin takımı Brighton, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.

Craven Cottage'de oynanan maçı Fulham 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Wilson, 32. dakikada Muniz ve 90+1. dakikada Traore kaydetti.

Bu sonuçla Fulham ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Brighton ise üst üste 2. puan kaybını yaşadı.

Fulham bu galibiyetle birlikte puanını 35'e çıkardı. Brighton ise 39'da kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fulham, Wolverhampton ile oynayacak. Brighton ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

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