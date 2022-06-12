Liverpool, Darwin Nunez transferini bitiriyor

Benfica'da iyi bir çıkış yakalayan Darwin Nunez, Liverpool'a çok yakın.

The Times'ın haberine göre, Liverpool'un Nunez transferi için kulübü Benfica ile anlaştığı belirtildi.

75+25 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde Liverpool'un oyuncu için Benfica'ya 75 milyon euro bonservis ücretinin yanı sıra, oynadığı maç sayısına göre 15 milyon euro ve göstereceği başarılı performansa bağlı olarak da ekstra 10 milyon euro ödeme yapacağı kaydedildi.

22 yaşındaki oyuncu ile 6 yıllık sözleşme yapılacağı, oyuncuyla da sözleşme konusunda anlaşıldığı aktarıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Öte yandan Nunez'in perşembe gübü İngiliz devi için sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

KLOPP VE VAN DIJK ETKİSİ

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ve savunma oyuncusu Vİrgil van Dijk'ın Uruguaylı oyuncunun kararında önemli bir rol oynadağı belirtiliyor.

Ayrıca daha önce yapılan anlaşmaya göre, Darwin Nunez'in bir önceki kulübü Almeria'nın, bu ücretin yüzde 20'sini kasasına koyacağı ifade edildi.

Nunez, geçen sezon Benfica formasıyla çıktığı 41 maçta 34 gol attı ve 4 asist yaptı.