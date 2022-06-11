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Spor

Liverpool, Darwin Nunez'de mutlu sona yakın

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Benfica'da forma giyen Darwin Nunez için kulübüyle sözlü anlaşmaya vardığı iddia edildi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 18:05 - Güncelleme:
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Liverpool, forvet hattını Benfica'dan Darwin Nunez ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberde Liverpool'un, Uruguaylı genç yıldız için Benfica ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi. Liverpool'un bu transfer için 80 milyon euro bonservis bedeli ve 20 milyon euro bonus ödeyeceği ifade edildi.

İngiliz ekibinin transfer için gerekli belgeleri hazırlamaya başladığı ve Nunez'in kısa süre içerisinde Ada'ya seyahat ederek sağlık kontrollerinden geçeceği vurgulandı. Liverpool'un, 22 yaşındaki futbolcu ile de 5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Benfica'da 41 maçta sahaya çıkan Darwin Nunez, 34 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

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