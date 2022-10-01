Liverpool evinde 1 puana razı oldu

Premier Lig'de Liverpool ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 3-3 sona erdi.

Brighton & Hove Albion maçta 2-0 öne geçti. Ancak Liverpool taraftarının önünde geri dönmeyi başardı ve rakibine karşı 3-2'lik üstünlük sağladı. Brighton & Hove Albion bu zorlu deplasmanda havlu atmadı ve maçı 3-3 bitirerek, puan almayı başardı.

Liverpool'un gollerini 33. ve 54. dakikada Roberto Firmino, 63. dakikada Adam Webster (kendi kalesine) kaydetti. Brighton & Hove Albion'ın golleri 4, 17 ve 83. dakikalarda Leandro Trossard'dan geldi.

Graham Potter'ın Chelsea'nin başına geçmesinin ardından yeni teknik patronu Roberto De Zerbi ile maçını Liverpool deplasmanında oynayan Brighton & Hove Albion kritik bir puan aldı.

Bu beraberliğin ardından Brighton & Hove Albion 14, Liverpool 10 puana ulaştı.

İngiltere'de Liverpool gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Brighton & Hove Albion, Tottenham'ı ağırlayacak.