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Spor

Liverpool evinde 1 puana razı oldu

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Brighton ile 3-3 berabere kaldı.

1 Ekim 2022 Cumartesi 19:58 - Güncelleme:
Liverpool evinde 1 puana razı oldu
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Premier Lig'de Liverpool ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 3-3 sona erdi.

Brighton & Hove Albion maçta 2-0 öne geçti. Ancak Liverpool taraftarının önünde geri dönmeyi başardı ve rakibine karşı 3-2'lik üstünlük sağladı. Brighton & Hove Albion bu zorlu deplasmanda havlu atmadı ve maçı 3-3 bitirerek, puan almayı başardı.

Liverpool'un gollerini 33. ve 54. dakikada Roberto Firmino, 63. dakikada Adam Webster (kendi kalesine) kaydetti. Brighton & Hove Albion'ın golleri 4, 17 ve 83. dakikalarda Leandro Trossard'dan geldi.

Graham Potter'ın Chelsea'nin başına geçmesinin ardından yeni teknik patronu Roberto De Zerbi ile maçını Liverpool deplasmanında oynayan Brighton & Hove Albion kritik bir puan aldı.

Bu beraberliğin ardından Brighton & Hove Albion 14, Liverpool 10 puana ulaştı.

İngiltere'de Liverpool gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Brighton & Hove Albion, Tottenham'ı ağırlayacak.

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