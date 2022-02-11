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Spor

Liverpool evinde Leicester City'i 2 golle yıktı

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 24. hafta mücadelesinde evinde Leicester City'i 2-0 mağlup etti. Konuk ekipte forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

11 Şubat 2022 Cuma 00:51 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 00:51
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Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, sahasında Leicester City'i konuk etti.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 34. dakikasnıda Diego Jota'nın golüyle Liverpool ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skoru korumayı başaran Liverpool, yakaladığı gol pozisyonlarında kaleci Schmeichel'e takıldı. Dakikalar 87'i gösterdiğinde Jota kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru belirledi.

Karşılaşmada milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 51 puana yükseldi ve lider Manchester City'i takibini sürdürdü. Leicester City ise 26 puanla 12. sırada kaldı.

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