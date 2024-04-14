Liverpool evinde liderliği bıraktı!

İngiltere Premier Lig 33. hafta karşılaşmasında Liverpool konuk ettiği Crystal Palace'a 1-0 mağlup oldu.

Crystal Palace'ye galibiyeti getiren golü 14. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, 532 gün sonra Anfield'da ilk kez bir lig maçını kaybetti

LIVERPOOL NELER KAÇIRDI NELER

27' Liverpool'da Wataru Endo, Roberston'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topu direğe nişanladı.

29' Sol kanattan çalımlarla gelen ve ceza sahasına giren Luis Diaz karşı karşıya pozisyonda uzak köşeye şutunu çekti fakat Dean Henderson topu kornere çeldi.

56' Robertson'un kullandığı köşe vuruşunda 6 pasın içerisinde boş kalan Darwin Nunez'ın şutunu kaleci Dean Henderson çıkardı.

70' Dominik Szoboszlai'nin kullandığı köşe vuruşunda Virgil van Dijk penaltı noktasında kafa vuruşunu yaptı fakat top direğin yanından auta çıktı.

76' Orta alanda topu kazanan Curtis Jones ceza sahasına girdi fakat kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı.

90+1' Sol kanattan topla gelen Robertson ortasını açtı. Savunmadan seken top Muhammed Salah'ın önüne düştü. Salah'ın kalenin önünde çektiği şutu Nathaniel Clyne çizgiden çıkardı.

MANCHESTER CITY'NIN GERİSİNE DÜŞTÜ

Liverpool bu mağlubiyetle 71 puanda kaldı ve Manchester City'nin 2 puan arkasına düştü. Crystal Palace ise puanını 33'e yükseltti.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında Fulham deplasmanına giderken, Crystal Palace evinde West Ham United'ı konuk edecek.

İşte Premier Lig'de oluşan son puan durumu:

1- Manchester City 73 puan

2- Arsenal 71 puan (1 maçı eksik)

3- Liverpool 71 puan.