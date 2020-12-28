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Spor

Liverpool evinde West Bromwich Albion'a takıldı

İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, sahasında West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 00:01 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:01
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Premier Lig'in 15. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield Stadı'nda West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha etkili oynayan ve üst üste fırsatlar bulan West Bromwich Albion, 82. dakikada Semi Ajayi ile beraberliği yakaladı.

Liverpool, kalan dakikalarda galibiyet için bastırsa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Puanını 32'ye yükselten Liverpool liderliğini sürdürürken, 8 puanlı West Bromwich Albion 19. sırada kaldı.

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