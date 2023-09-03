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Spor

Liverpool evinde zorlanmadı!

Premier Lig 4. hafta maçında Liverpool, sahasında Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti.

3 Eylül 2023 Pazar 18:00 - Güncelleme:
Liverpool evinde zorlanmadı!
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Premier Lig 4. hafta maçında Liverpool, sahasında Aston Villa ile karşılaştı.

Anfield'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Dominik Szoboszlai, 22. dakikada Matthew Cash(k.k) ve 55. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo, 65. dakikada Leon Bailey'in yerine oyuna dahil oldu.

DARWIN NUNEZ DİREĞİ GEÇEMEDİ

39. dakikada Muhammed Salah'ın pasıyla sağ çaprazdan karşı karşıya kalan Darwin Nunez'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Liverpool'da adı sık sık Arabistan ekipleriyle anılan Muhammed Salah, bu sezonki 2. golünü attı. Mısırlı yıldız ayrıca 2 de asist yaptı.

İKİNCİ FARKLI MAĞLUBİYET

Aston Villa, bu sezonki ikinci farklı yenilgisini aldı. Unai Emery'nin öğrencileri ligin ilk haftasında Newcastle'a 5-1 mağlup olmuştu.

Bu sonuçla Klopp'un öğrencileri ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 10 puana yükseldi. Aston Villa ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Wolverhampton ile oynayacak. Aston Villa ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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