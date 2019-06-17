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Liverpool genç yıldızı takip ediyor

Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla parmak ısırtan 23 yaşındaki Dorukhan Toköz transfer listelerini süslemeye başladı. Genç yıldız için son olarak dünya devi devreye girdi ve siyah-beyazlı kulüple görüşmelere başladı.

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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'taki başarılı sezonunun ardından A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmişti.

Hakkında birçok transfer iddiası dolaşan genç oyuncuyla önce İtalyan ekibi Udinese ilgilenmiş ancak önerilen 9 milyon euroluk bonservis bedeli reddedilmişti.

İngiliz basınından The Sun, Liverpool'un siyah-beyazlı futbolcuyla ilgilenen bir diğer kulüp olduğunu yazdı. Haberde İngiliz ekibinin de Dorukhan Toköz'ü transfer etmek isteyen kulüpler arasında olduğu bildirildi. Menajer Jürgen Klopp'un orta sahasını güçlendirmek için Fransa ile oynanan maçta Pogba karşısında iyi bir direnç gösteren milli oyuncu gibi birisini istediğine vurgu yapıldı. Liverpool'un Dorukhan için henüz resmi bir teklif getirmediği ancak iki kulüp arasında transferin mümkün olup olmadığına dair görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın ise 23 yaşındaki genç yeteneği için 10 milyon sterlinin altında bir teklifi kabul etmeyeceği belirtildi.

Eskişehirspor altyapısında yetişen Dorukhan Toköz, geçen sezon başında siyah-beyazlı kulübe 150 bin euro karşılığında transfer olmuştu. Yıldız oyuncu gösterdiği performansla hem değerini katladı hem de A Milli Takım'a kadar yükseldi. Dorukhan, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol atarken 3 de asist yapmıştı.

(Fotomaç)

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