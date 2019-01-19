13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Liverpool, gol düellosu şeklinde geçen maçta sahasında Crystal Palace'ı 4-3 mağlup etti

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, geriye düştüğü maçta Crystal Palace'ı 4-3 mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ligin 23. haftasında Anfield Road Stadı'nda Crystal Palace'ı ağırlayan Liverpool, 34. dakikada Andros Townsend'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 46 ve 75. dakikalarda Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, 53. dakikada Roberto Firmino ve 90 3. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle rakibini 4-3 mağlup etti. Konuk takımın ikinci yarıdaki golleri, 65. dakikada James Tomkins ve 90 5. dakikada Maximilian Meyer'den geldi.

Salah, Liverpool formasıyla 50 lig golüne ulaşırken, ev sahibi ekipte, 89. dakikada James Milner kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 60'a yükselten lider Liverpool, gelecek hafta sahasında Leicester City'yi ağırlayacak.

Manchester United seriyi sürdürdü

Manchester United, Jose Mourinho'nun ardından göreve getirilen Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 6. lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Old Trafford Stadı'nda Brighton Hove Albion ile karşılayan Manchester United, Fransız yıldızı Paul Pogba ve Marcus Rashford'un golleriyle rakibini 2-1 yendi. Konuk ekibin tek golünü Pascal Gross kaydetti.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un 65. dakikada oyuna girdiği mücadelede ise Everton, deplasmanda Southampton'a 2-1 mağlup oldu.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool-Crystal Palace: 4-3

Manchester United-Brighton Hove Albion: 2-1

Newcastle United-Cardiff City: 3-0

Southampton-Everton: 2-1

Watford-Burnley: 0-0

Wolverhampton-Leicester City: 4-3

Bournemouth-West Ham United: 2-0

Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar ana vatanlarıyla tanışacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Başkan Erdoğan: Samsun'a çok özel bir anıt dikilecek

Başkan Erdoğan: Samsun'a çok özel bir anıt dikilecek

CHP'de 'Mansur Yavaş' çatlağı

CHP'de 'Mansur Yavaş' çatlağı

Rusya'nın en gelişmiş roketi kendini imha edebilir

Rusya'nın en gelişmiş roketi kendini imha edebilir

Hamas'tan ABD'ye sert tepki: Ucuz bir siyasi şantaj

Hamas'tan ABD'ye sert tepki: Ucuz bir siyasi şantaj

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

'Türkiye seçim güvenliği konusunda önde gelen ülkelerden'

'Türkiye seçim güvenliği konusunda önde gelen ülkelerden'

Rusya'dan ABD'ye sinyal: İskender füzeleri konuşlandırdı

Rusya'dan ABD'ye sinyal: İskender füzeleri konuşlandırdı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

'Bence Nanay' İstanbul'da!

'Bence Nanay' İstanbul'da!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA