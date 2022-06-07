Liverpool, James Milner ile sözleşme yeniledi

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu James Milner ile sözleşme yeniledi.

Liverpool'dan yapılan açıklamada Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek olan James Milner ile yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varıldığı ve İngiliz futbolcunun bir sezon daha takımda kalacağı duyuruldu.

Sözleşme uzatılmasının ardından kulüp internet sitesine konuşan Milner, "Bir sezon daha kalacağım için çok mutluyum. Benim için baskın bir duygu önemli olan takıma hala katkıda bulunabileceğime olan inançtı. Sonuçta ailemin desteğiyle kulüpteki insanların kalitesi temelinde aldığım bir karardı. Geçen sezon olağanüstüydü, olmasını umduğumuz bir sonu olmasa da. Ama bence bu, dürüst olmak gerekirse, hepimizi daha fazla başarı için daha da aç yapacak. Şimdiden herkesle geri dönmeyi, yeniden odaklanmayı ve tekrar sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

2015 yılında Liverpool'a transfer olan James Milner, bu süreçte Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kariyerinde İngiltere'den dışarı çıkmayan Milner, geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giymişti.