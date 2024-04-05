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Spor

Liverpool kazandı, liderliğini sürdürdü!

Liverpool, Premier Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Sheffield United'ı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

5 Nisan 2024 Cuma 00:07 - Güncelleme:
Liverpool kazandı, liderliğini sürdürdü!
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Premier Lig 31. hafta karşılaşmasında Liverpool konuk ettiği Sheffield United'ı 3-1 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Darwin Nunez, 76. dakikada Alexis Mac Allister ve 90. dakikada Cody Gakpo, Sheffield United'ın golünü 58. dakikada Conor Bradley (KK) kaydetti.

Liverpool bu galibiyetle puanını 70'e yükseltip liderliğini sürdürürken, Sheffield United ise 15 puanda kaldı.

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında Manchester United deplasmanına giderken, Sheffield United evinde Chelsea'yi konuk edecek.

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