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Spor

Liverpool-Leipzig maçı Budapeşte'de

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool-Leipzig maçı, Almanya ve İngiltere arasındaki koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'da oynanacak.

AA04 Mart 2021 Perşembe 14:07 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 14:07
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ile Almanya'nın Leipzig takımları arasındaki son 16 turu rövanş maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Liverpool'un Leipzig'i ağırlayacağı karşılaşmaya, Almanya ve İngiltere arasındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

Mücadele, planlandığı gibi 10 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Liverpool, seyahat kısıtlamaları sebebiyle yine Puskas Arena'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

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