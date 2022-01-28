Liverpool, Luis Diaz için 15 milyon euroyu gözden çıkardı

28 Ocak 2022 Cuma 20:35 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 20:35

Premier Lig'de Manchester City'nin 9 puan gerisinde 2. sırada yer alan Liverpool, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. İngiliz ekibinin gündeminde ise Porto'nun Kolombiyalı futbolcusu Luis Diaz bulunuyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; Liverpool'un, Diaz için Porto'ya başlangıçta 45 milyon Euro bonservis bedeli ve daha sonra da 15 milyon euro ödeme yapmayı kabul ettiği belirtilirken, iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği aktarılanlar arasında yer aldı.

Şu anda milli takımda bulunan futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve uzun vadeli bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

MİNAMİNO VE ORİGİ'YE GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK



Liverpool, Diaz'ı kadrosuna katması halinde Minamino ve Origi'ye gelen teklifleri değerlendirmeye başlayacak.

Bu sezon İngiliz ekibinde 18 maça çıkan Japon futbolcu Takumi Minamino'nun durumunu Leeds United ve Monaco yakından takip ediyor. Liverpool'un oyuncuyu takımdan göndermeye karar vermesi halinde iki ekip, futbolcu için teklifte bulunabilir.

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Belçikalı forvet Divock Origi'yle ise Newcastle United ve Atalanta ilgileniyor. Bu sezon 10 maçta forma giyen futbolcunun, sözleşmesinde belirli sayıda maç oynaması halinde otomatik 1 yıl daha kontratını uzatacak madde bulunuyor.