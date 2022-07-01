Liverpool, Mohamed Salah ile sözleşme yeniledi

Liverpool'da uzun süredir sözleşme görüşmeleri yapılan Mohamed Salah ile uzlaşma sağlandı. İngiliz devi, Mısırlı yıldız ile uzun süreli yeni bir kontrat imzalandığını açıkladı.

Yeni sözleşmenin açıklanmasının ardından kulüp sitesine konuşan Salah, "Harika hissediyorum, Liverpool ile kupa kazanmak için heyecanlıyım. Herkes için güzel bir gün. Sözleşme görüşmeleri biraz zaman alıyor, ama şimdi her şey yapıldı. Bu yüzden geleceğe odaklanmalıyız." dedi.

Liverpool'un son 5-6 yılda yükselişe geçtiğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon 4 kupaya yaklaşmıştık ama sezonun son haftasında iki kupayı kaybettik. Bence Liverpool, yarışmak için iyi bir pozisyonda, yeni transferlerimiz de var. Çok çalışmaya devam etmemiz, iyi bir vizyona sahip olmamız ve pozitif olmamız gerekiyor." sözlerini kullandı.

Öte yandan İngiliz medyası ise Liverpool'un Salah ile sözleşmesinin 2025 yılına kadar olduğunu öne sürdü. Salah'ın ayrıca yeni kontratından haftada 400 bin euro'dan fazla maaş alacağı ve bu rakamın Mısırlı yıldızı Liverpool tarihinin en çok kazanan futbolcusu yapacağı belirtildi.