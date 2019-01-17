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Liverpool, Robertson'ın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İskoç sol bek Andy Robertson'ın sözleşmesini uzattı.

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Liverpool Kulübü, 24 yaşındaki Robertson ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.
 
İngiltere basınında yer alan haberlerde, sözleşmenin 2024'e kadar süreceği öne sürüldü.
 
Hull City'den 2017'de 8 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Robertson, bu sezon Liverpool'da 26 maça çıktı.

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