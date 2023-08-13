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Spor

Liverpool ve Chelsea, 1 puana razı oldu

Premier Lig'in ilk haftasında dev maçta Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadele Luis Diaz ve Disasi'nin attığı gollerle 1-1 sona erdi.

13 Ağustos 2023 Pazar 23:10 - Güncelleme:
Liverpool ve Chelsea, 1 puana razı oldu
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Premier Lig'de ilk hafta mücadelesinde Chelsea ile Liverpool karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi. Maçta goller; 18. dakikada Luis Diaz ve 37. dakikada Disasi'den geldi.

29. dakikada Salah, 39. dakikada ise Chillwell'in golleri ofsayt gerekçesiyle VAR'dan döndü.

MUHAMMED SALAH GARANTİSİ

Liverpool'un süper yıldızı Muhammed Salah ilk hafta maçlarındaki istatistiğiyle göz dolduruyor. 7 kez Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşayan Salah, bu maçlarda 8 gol ve 4 asist kaydetti.

LİVERPOOL'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Mücadelede Nicolas Jackson'ın eline çarpan top tartışma konusu oldu. 53. dakikada yaşanan pozisyon sonrası hakem penaltı olmadığına hükmetti. VAR kontrolünün ardından karar değişmedi.

Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, West Ham United deplasmanına gidecek. Liverpool ise aynı haftada sahasında Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

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