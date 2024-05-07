Liverpool'da Darwin Nunez'den ayrılık kararı

Premier Lig'de Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği mücadele sonrasında performansı sebebiyle eleştirilen Darwin Nunez, morali bozuk bir şekilde soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Nunez'in, Liverpool taraftarlarından ailesine ve sevdiklerine yönelik kötü yorumlara maruz kaldığı bildirildi. Sosyal medya hesabından İngiliz ekibiyle ilgili tüm fotoğraflarını silen Uruguaylı yıldızın, ayrılma kararı aldığı bildirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasıyla şu ana kadar 52 resmi maça çıkan Darwin Nunez, bu karşılaşmalarda 2992 dakika süre alarak 18 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.