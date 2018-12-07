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Liverpool'da Joe Gomez 6 hafta yok

Liverpool'da forma giyen Joe Gomez, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Joe Gomez, 6 hafta sahalardan uzak kalacak. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, sol ayağında kırık tespit edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun 1,5 ay takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.

Ligde dün 3-1 kazandıkları Burnley maçında Ben Mee ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Gomez, 23. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bırakmıştı.

Liverpool'un 2015 yılında Charlton Athletic'ten renklerine bağladığı Gomez, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta şans buldu.

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