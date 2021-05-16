16 Mayıs 2021 Pazar 20:56 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 20:56

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool deplasmanda West Bromwich ile karşılaştı. The Hawthorns'da oynanan mücadeleyi Liverpool, kaleci Alisson'un 90+5. dakikada kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla 2-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir adım attı.

West Bromwich, 15. dakikada Robson-Kanu'nun golüyle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 33. dakikada Salah kaydetti. 90+5. dakikadaki son şansta ileri çıkan Alisson, kornerden golü attı ve takımına 3 puanı getirdi.

West Bromwich'te milli oyuncumuz Okay Yokuşlu, ilk 11'de başladığı maçta 75 dakika sahada kalırken, Galatasaray'dan kiralanan Diagne yedek kulübesinde yer aldı.

Bu sonucun ardından Liverpool 63 puana yükseldi ve 4. sıradaki Chelsea'nin 1 puan gerisinde yer aldı. Lige veda eden West Bromwich ise 26 puanla 19. sırada kaldı.

Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool deplasmanda Burnley ile karşılaşacakken, West Bromwich evinde West Ham'ı konuk edecek.

PREMIER LIG, PUAN DURUMU

3- (66) Leicester

4- (64) Chelsea

5- (63) Liverpool

6- (59) Tottenham

LIVERPOOL'UN KALAN MAÇLARI

Burnley (D)

Crystal Palace

CHELSEA'NİN KALAN MAÇLARI

Leicester

Aston Villa (D)