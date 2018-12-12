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Liverpool'da Matip'in köprücük kemiği kırıldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Kamerunlu stoperi Joel Matip'in, sakatlığı yüzünden sahalardan 1,5 ay uzak kalabileceği açıklandı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Napoli'yi 1-0 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında sakatlanan Matip'in, köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.
 
Ameliyat edilecek 27 yaşındaki futbolcunun sağlığına kavuşmasının, 1,5 aya kadar uzayabileceği belirtildi.

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