Liverpool'da Matip'in köprücük kemiği kırıldı
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Kamerunlu stoperi Joel Matip'in, sakatlığı yüzünden sahalardan 1,5 ay uzak kalabileceği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Napoli'yi 1-0 yendikleri UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında sakatlanan Matip'in, köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.
Ameliyat edilecek 27 yaşındaki futbolcunun sağlığına kavuşmasının, 1,5 aya kadar uzayabileceği belirtildi.
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