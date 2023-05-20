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Spor

Liverpool'dan Orkun Kökçü'ye kanca

Hollanda Eredevise takımlarından Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü için sürpriz bir iddia geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yıldız oyuncu için 40 milyon euroyu gözden çıkardı.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 16:16 - Güncelleme:
Liverpool'dan Orkun Kökçü'ye kanca
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Premier Lig'de istediği başarıyı gösteremeyen Liverpool yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezonda şampiyonluk hedefleyen İngiliz ekibinin hedefindeki son isim Orkun Kökçü oldu.

İngiliz basınında yer alan habere göre Liverpool, Feyenoord formasıyla lig şampiyoluğu yaşayan Orkun Kökçü için kulübüyle temaslara başlandığı belirtildi.

Teknik Direktör Jürgen Klopp'un orta saha transferine önem verdiği ve sistemine en uygun oyuncuyu takımda görmek istediği ifade edildi.

Ayrıca Liverpool'un transfer listesinde Brighton forması giyen Arjantinli yıldız Alexis Mac Alister ve Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham'ın olduğu belirtildi.

Feyenoord formasıyla bu sezon 44 resmi maça çıkıp 12 gol ve 5 asistlik performans sergileyen milli oyuncu Hollanda Ligi'nde 1 kez de ayın oyuncusu seçilmişti.

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