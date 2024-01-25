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Spor

Liverpool'dan orta sahaya 30 milyonluk takviye!

Premier Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Liverpool, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan İngiliz ekibi Fluminense'nin 23 yaşındaki futbolcusu Andre için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

25 Ocak 2024 Perşembe 19:22 - Güncelleme:
Liverpool'dan orta sahaya 30 milyonluk takviye!
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Kış transfer döneminde orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Liverpool gözünü Fluminenseli yıldıza çevirdi.

30 MİLYON EURO İSTENİYOR

Sport Bible'de yer alan habere göre Liverpool, Fluminense forması giyen 23 yaşındaki orta saha Andre'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Fransız ekibi Olympik Lyon'un da, Andre'yi istediği ancak Fluminense'nin 30 milyon euroluk bonservis bedeli isteğinin olmasından dolayı Liverpool'un transferde önde olduğu söylendi.

170 MAÇA ÇIKTI

Altyapısından yükseldiği Fluminense'de 4 sezonda 170 resmi maça çıkan Andre bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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