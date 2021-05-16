İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2021 Pazar / 4 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4705
  • EURO
    10,2921
  • ALTIN
    501.151
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Geleceği belli oldu
Spor

Liverpool'dan Ozan Kabak kararı! Geleceği belli oldu

İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Ozan Kabak için İngiliz kulübünün sezon sonunda 18 milyon pound'luk bonservis bedelini ödemekten vazgeçti iddia edildi.

16 Mayıs 2021 Pazar 18:41 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 18:41
ABONE OL

İngiltere basınından The Sun'da yer alan habere göre Liverpool, Schalke'den kiralık olarak devre arasında kadrosuna kattığı milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Premier Lig'de şampiyon olamayan ve mali sıkıntılar içerisinde olan Liverpool'un Ozan Kabak için Schalke'nin istediği 18 milyon pound'luk bonservis bedelini ödemekten vazgeçti.

Haberde Liverpool'un iç transferde önceliği yedek kaleci Adrian'a vereceği ifade edildi.

Ozan Kabak, devre arasında transfer olduğu Liverpool'da 13 maça çıktı.

21 yaşındaki milli futbolcunu bonservisini elinde tutan Schalke 04, Bundesliga'da 33 yıl sonra küme düşmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.