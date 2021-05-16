16 Mayıs 2021 Pazar 18:41 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 18:41

İngiltere basınından The Sun'da yer alan habere göre Liverpool, Schalke'den kiralık olarak devre arasında kadrosuna kattığı milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Premier Lig'de şampiyon olamayan ve mali sıkıntılar içerisinde olan Liverpool'un Ozan Kabak için Schalke'nin istediği 18 milyon pound'luk bonservis bedelini ödemekten vazgeçti.

Haberde Liverpool'un iç transferde önceliği yedek kaleci Adrian'a vereceği ifade edildi.

Ozan Kabak, devre arasında transfer olduğu Liverpool'da 13 maça çıktı.

21 yaşındaki milli futbolcunu bonservisini elinde tutan Schalke 04, Bundesliga'da 33 yıl sonra küme düşmüştü.