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Spor

Liverpool'dan yıllık zararı açıklandı!

Premier Lig'de liderliğini sürdüren Liverpool'un 2022-23 sezonu mali raporları yayımlandı.

1 Mart 2024 Cuma 23:22 - Güncelleme:
Liverpool'dan yıllık zararı açıklandı!
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Premier Lig ekibi Liverpool, kulübün 2022-23 sezonu raporlarını yayımladı.

Rapora göre Liverpool, geçtiğimiz sezon vergiler hariç 10 milyon 500 Bin euro zarar ederken, maaş faturası 435 milyon euro, geliri ise 693 milyon euro'ya yükseldi.

Medya ve maç günü gelirleri önceki sezonlara kıyasla 22 milyon euro düşüşle 282 milyon euro'ya geriledi.

TİCARİ GELİRLER REKOR KIRDI

Tayland ve Singapur'daki turlar, ortaklık anlaşmaları, rekor ürün satışları ve Asya çapında 7 kulüp mağazasının açılması sayesinde ticari gelirler 30 milyon euro arttı ve 317 milyon euro'ya ulaşarak rekor kırdı.

Liverpool'un banka borcu, Anfield Stadyumu'nun yeni tribün inşaatı nedeniyle 57 milyon euro artarak 143 milyon euro'ya yükseldi.

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