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Ljajic attı Sırbistan kazandı! 2-1

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan, Beşiktaş'ın futbolcusu Adem Ljajic'in gol attığı maçta Karadağ'ı 2-1 yendi ve B Ligi'ne yükselmek için büyük bir avantaj yakaladı.

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UEFA Uluslar Ligi C Grubu 4. Grup maçında Sırbistan ile Karadağ, Belgrad'da karşı karşıya geldiler. İki komşu ülkenin maçında Sırbistan, Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu lider bitirmek için büyük bir avantaj yakaladı.

Sırbistan'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Adem Ljajic ve 32. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti. Mitrovic, 38. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı. Karadağ'nın tek golü ise 70'de Mugosa'dan geldi.

LJAJIC İLK KEZ GOL ATTI

Beşiktaş'ın futbolcusu Adem Ljajic, ilk 11 başladığı maçta 90+2. dakikada oyundan alkışlarla çıkarken bu sezon ilk kez gol attı.

Sırbistan, 5 maçta 11 puan toplayarak grup liderliğini korurken Karadağ, 7 puanda kaldı.

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