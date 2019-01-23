Ljajic'in satın alma opsiyonunun devreye girmesi için tek şart kaldı

İTALYAN basını, Beşiktaş’ın Torino’dan kiraladığı Ljajic’in, satın alma şartlarını ortaya döktü. Sırp oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralandığını belirten İtalyanlar, iki şartın gerçekleş- mesi halinde Beşiktaş’ın, Torino’ya 6.5 milyon euro ödeyeceğini bildirdi. Buna göre Adem Ljajic için ilk şart, bu sezon 17 karşılaşmada forma giymesiydi. Sırp oyuncu, Akhisar deplasmanında Siyah-Beyazlı formayla mücadele edip, 17 maçlık opsiyonu tamamladı. Şimdi Beşiktaş’ta kalmak için ikinci şartın da gerçekleşmesini bekliyor. Sözleşmede yer alan ikinci şart ise Beşiktaş’ın Avrupa Kupaları’na katılacak bir dereceyle ligi tamamlaması.

ŞENOL GÜNEŞ’İN GÖZÜNE GİRDİ

Bu durumda Sırp oyuncunun tapusu otomatikman Beşiktaş’a geçecek ve Siyah-Beyazlılar satın alma opsiyonunu kullanmak durumunda kalacak. Kartal, Torino’ya 6.5 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş’ta kalmak ve İtalya’ya dönmek istemeyen Adem Ljajic’in de bu durumdan mutlu olduğu belirtildi. Siyah-Beyazlı takıma sezon başında uyum sağlamakta güçlük çeken Ljajic, son dönemde takıma yaptığı katkıyla Teknik Direktör Şenol Güneş’in de gözüne girmeyi başardı.

(Akşam)