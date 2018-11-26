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Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı Mateu Lahoz'un oldu

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçına Mateu Lahoz atandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasında oynanacak maçı yönetecek hakem belli oldu.

UEFA, temsilcimizin kritik maçına İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz'u atadı. Yardımcıları ise Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar olacak. Maçın ek yardımcı hakemleri ise Javier Estrada ile Alejandro Hernandez olacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak.

MATEU LAHOZ İLE ŞANSIMIZ TUTMUYOR

Antonio Mateu Lahoz, daha önce Galatasaray'ın tek maçını yönetti. 2014/15 sezonunda TT Stadyum'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray, Dortmund'a 4-0 yenilmişti.

Lahoz ayrıca, Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kaldığı, Lyon'a 2-1 yenildiği, Milli Takımımız'ın Hollanda'yı 3-0 yendiği, Fenerbahçe'nin Vaslui ile 1-1 berabere kaldığı maçlarda da görev almıştı.

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