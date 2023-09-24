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Spor

Londra derbisinden beraberlik çıktı

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal ile Tottenham karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan Kuzey Londra derbisi 2-2 sona erdi.

24 Eylül 2023 Pazar 18:36 - Güncelleme:
Londra derbisinden beraberlik çıktı
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Arsenal ile Tottenham arasındaki dev derbi 2-2'lik skorla sona erdi.

Arsenal, 26. dakikada Cristian Romero'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Tottenham, 42. dakikada Son Heung-Min'in golüyle eşitliği sağladı ve iki takım soyunma odasına beraberlikle gitti.

TARTIŞMALI PENALTI

50. dakikada maçın hakemi Robert Jones, Arsenal lehine penaltı kararı verdi. Topun Cristian Romero'nun eline çarptığına hükmeden hakem, penaltı noktasını gösterdi ama Tottenhamlı oyuncular bu karara uzun süre itiraz etti. VAR onayının ardından 54. dakikada Bukayo Saka penaltıyı kullandı ve takkımını tekrar öne geçirdi.

SON'DAN SANİYELER SONRA 150. GOL!

Bu golden saniyeler sonra Tottenham'da James Maddison, Arsenal savunmasından kaptığı topla direkt rakip kaleye hücum etti ve müsait pozisyondaki Son Heung-Min'e golü attırdı. 55. dakikada skora tekrar denge geldi.

Son Heung-Min, Tottenham formasıyla resmi maçlarda 150. golünü de atmış oldu.

NAMAĞLUP BAŞLAYIP NAMAĞLUP BİTİRDİLER

Premier Lig tarihinde ilk kez Kuzey Londra derbisine her iki takım da namağlup çıktı ve maç sonunda namağlup ünvanlarını korudu. Bu maçın ardından her iki takım da 14'er puana yükseldi.

Tottenham, gelecek hafta Liverpool'u ağırlayacak. Arsenal ise Bournemouth deplasmanına gidecek.

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