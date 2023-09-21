Longoria: Tudor cehennemi yaşadı!

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, verdiği röportajda kulübün eski teknik direktörü Igor Tudor'la ilgili önemli itiraflarda bulundu.

Tudor'un kulüpte bir anlamda cehennemi yaşadığını söyleyen Longoria, "Igor Tudor'un Marsilya'da yaşadıklarını düşmanımın bile yaşamasını istemezdim. Kendisini, içeride ve dışarıda herkesin ona karşı olduğu bir kulüpte buldu. Ona karşı tepki için pek çok insan organize oldu. Bazı insanlar Jorge Sampaoli'ye geri dönmesi için çağrıda bulundu, bazıları da oyunculara yetki verilmesini istedi. Taraftar gruplarına Tudor'un gitmesi için çağrılar yapıldı. Sezon öncesi kulübe geldiğimde, hayatınız için oynadığınız 37. haftadaki gibi bir ortamın olduğunu hissettim. Bu normal bir şey değildi. Durumun böyle olacağını tahmin etmemiştim" dedi.

Igor Tudor, 2022-2023 sezonunda Marsilya'yı çalıştırmıştı. Hırvat teknik adam yönetimindeki Fransız ekibi, o sezonu 73 puanla PSG ve Lens'in arkasından 3. sırada tamamladı.