Lorenzo Insigne'den sürpriz Galatasaray hamlesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Lorenzo Insigne.

"GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR"

Bir zamanlar Napoli ile İtalya Milli Takımı'nda oynayan Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto'nun yolunu tutmuştu. Buraya emekli olmayı planlayarak giden yıldız sol kanat, tekrardan Avrupa'da top koşturmak istiyor.

GALATASARAY DA SICAK

Bunun için İtalyan oyuncu, menajerine Galatasaray ile temas kurmasını söyledi. Sarı-kırmızılı ekibin ise yıldız futbolcuya sıcak baktığı öğrenildi.

32 yaşındaki İtalyan yıldız, bu sezon Toronto formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.