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Spor

Loret Sadiku yeniden Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, İsveç 1. Lig temsilcilerinden Hammarby forması giyen, aynı zamanda 6 sezon lacivert-beyazlı takımda oynayan Loret Sadiku'yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 14:27 - Güncelleme:
Loret Sadiku yeniden Kasımpaşa'da
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde takıma katkı yapmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, daha önce 2016-2017 sezonunda takıma katılan ve 6 sezon Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2016-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Loret Sadiku, yeniden Kasımpaşamızda" ifadelerine yer verildi.

Sadiku, daha önce Süper Lig'de 2 sezon Mersin İdmanyurdu, 6 sezon Kasımpaşa'da olmak üzere toplamda 190 maçta forma giyerken, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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