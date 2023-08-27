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Spor

Lorient sahasında rahat kazandı

Fransa Ligue 1 maçında Lorient, sahasında karşılaştığı Lille takımını 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

27 Ağustos 2023 Pazar 20:25 - Güncelleme:
Lorient sahasında rahat kazandı
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Fransa Ligue 1, 3. hafta karşılaşmasında Lorient, Le Moustoir stadında ağırladığı Lille'i 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Lorient'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Laurent Abergel, 10. dakikada Julien Ponceau, 62. dakikada Romain Favre ve 67. dakikada Vincent Le Goff kaydetti. Lille'nin tek golünü 55. dakikada Jonathan David kaydetti.

Bu galibiyetle beraber Lorient puanını 5'e yükseltirken, Lille 4 puanda kaldı.

Lorient bir sonraki maçta Le Havre deplasmanına giderken, Lille sahasında Montperllier'i ağırlayacak.

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