Lorik Cana: Derbiyi Galatasaray 2-1 kazanacak

Galatasaray'ın eski futbolcularından Lorik Cana, Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın son durumunu değerlendiren Cana, "Galatasaray'ı takip ediyorum. Elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. Bence 2 sezon önceki zorlu sezonun ardından geçen sezon harika bir performans sergilediler. Ligde hala rekabetçiler ve Fenerbahçe ile ilginç bir yarışı sürdürüyorlar. Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını izlerken takımın seviyesinin çok yüksek olduğunu gördüm." dedi.

Derbi hakkında konuşan Cana, "Derbiler özeldir. Bu yıl ağırlığı daha da arttı. Kesinlikle belirleyici bir maç değil ama bu maçın iki takım taraftarları için de ne kadar büyük bir önemi olduğunu biliyoruz. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar birbiriyle rekabet ediyorlar. Bu sezon durumlar daha ilginç çünkü ligde açık ara lider durumdalar ve sanırım sonuna kadar böyle gidecek. Galatasaray'ın işi biraz daha zor çünkü geçen sezonun şampiyonu olarak baskı daha fazla olacak." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY 2-1 KAZANACAK"



Derbide Galatasaray'ın kazanmasını beklediğini söyleyen Cana, "Derbiler bambaşka maçlar. Ligdeki konumunuzu, bir sonraki maçın ne olduğunu unutuyorsunuz ve sadece maça odaklanıyorsunuz. Fenerbahçe - Galatasaray derbileri, dünyanın en büyük derbilerinden biri. Maçı tahmin etmek çok zor, ikisi de iyi takım. İki takım da ligin geri kalanından daha kaliteli ancak ben Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Derbide forvetlerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de Dzeko'nun büyük bir etkisi var. Sakatlık problemi olduğunu da sanmıyorum, sahada olacaktır. Öte yandan Icardi'nin beklentilere her zaman iyi yanıt verdiğini söyleyebiliriz." sözlerini sarf etti.