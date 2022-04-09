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Spor

Los Angeles Lakers galibiyeti hatırladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 8 maçtır kazanamayan Los Angeles Lakers, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 120-101 yendi.

9 Nisan 2022 Cumartesi 11:29 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 11:29
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LeBron James'in sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giymediği Lakers'ta Stanley Johnson 21, Wenyen Gabriel 16, Talen Horton-Tucker ile Dwight Howard 15'er sayı kaydetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, LeBron James'in normal sezonun son maçında Denver Nuggets'a karşı da oynamayacağı belirtildi.

Jaylen Hoard'ın 27 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptığı Thunder'da, Georgios Kalaitzakis 25 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 101-131

Washington Wizards-New York Knicks: 92-114

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 118-107

Toronto Raptors-Houston Rockets: 117-115

Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 117-133

Miami Heat-Atlanta Hawks: 113-109

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 128-78

Utah Jazz-Phoenix Suns: 105-111

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 120-101

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