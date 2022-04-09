Los Angeles Lakers galibiyeti hatırladı

LeBron James'in sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giymediği Lakers'ta Stanley Johnson 21, Wenyen Gabriel 16, Talen Horton-Tucker ile Dwight Howard 15'er sayı kaydetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, LeBron James'in normal sezonun son maçında Denver Nuggets'a karşı da oynamayacağı belirtildi.
Jaylen Hoard'ın 27 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptığı Thunder'da, Georgios Kalaitzakis 25 sayıyla oynadı.
SONUÇLAR
NBA'e 9 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 101-131
Washington Wizards-New York Knicks: 92-114
Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 118-107
Toronto Raptors-Houston Rockets: 117-115
Chicago Bulls-Charlotte Hornets: 117-133
Miami Heat-Atlanta Hawks: 113-109
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 128-78
Utah Jazz-Phoenix Suns: 105-111
Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 120-101