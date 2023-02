Lakers'ta Anthony Davis 30 say ve 15 ribaunt, LeBron James 26 say ve 8 ribaunt, Dennis Schroder 16 say ve 8 asist, Jarred Vanderbilt 15 say, 17 ribaunt ve 4 top calmayla sezonun 29. galibiyetinde pay sahibi oldu.

Bu sezon 30. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 26 say, 9 ribaunt ve 5 asist, Kyrie Irving 21 say, 11 ribaunt ve 5 asist, Tim Hardaway 17 say, Christian Wood 14 say ve 9 ribauntluk performans sergiledi.