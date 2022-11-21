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Spor

Louis van Gaal: Kaybedeceğimiz izlenimine kapılmadım

Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Senegal'i 2-0 yenen Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2022 Pazartesi 23:24 - Güncelleme:
Louis van Gaal: Kaybedeceğimiz izlenimine kapılmadım
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Dünya Kupası A Grubu'ndaki ilk maçta Senegal'i 2-0 mağlup eden Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

"Kaybedeceğimiz izlenimine kapılmadım." diyen 71 yaşındaki teknik adam, "Dürüst olmak gerekirse, Depay'ın oyuna girmesinin ardından kazanacağımızı düşünüyordum. Memphis, kendi başına bir şeyler yaratabilen oyuncular arasında. Planladığımız gibi onu yarım saat kullandık." dedi.

Depay'ın Ekvador'a karşı oynayıp oynamayacağına durumuna göre karar vereceklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, "Tabii ki oynamaya hazır olduğunu söyleyecektir ancak sağlığına dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Cody Gakpo'nun da hücum hattında forma giyebileceğini belirten Van Gaal, "Gakpo da bir seçenek olabilir. O da çevik ve becerikli. Aslında bu maçta da ilk dakikada gol atmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

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