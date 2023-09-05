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Spor

Louis van Gaal'den olay Dünya Kupası açıklaması!

2022 Dünya Kupası'nda Hollanda'yı çalıştıran Louis van Gaal'den gündem yaratacak bir açıklama geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Arjantin'in kazandığı kupanın planlanmış olduğunu iddia etti.

5 Eylül 2023 Salı 14:47 - Güncelleme:
Louis van Gaal'den olay Dünya Kupası açıklaması!
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Louis van Gaal, Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin planlı olduğunu iddia etti.

Gaal yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Arjantin'in nasıl gol attığına, bizim nasıl attığımıza... Ayrıca hakemlerin Arjantinli oyunculara karşı davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lionel Messi ile ilgili van Gaal, "Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Evet ben böyle düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, çeyrek finalde Hollanda'yı, yarı finalde Hırvatistan'ı, finalde ise Fransa'yı penaltılarla eleyerek zafere ulaşmıştı.

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