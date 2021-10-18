Lourency: Sporting, Beşiktaş'ın kontra ataklarına dikkat etmeli

Star.com.tr 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:48 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:49

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımını konuk edecek. Geçtiğimiz yaz Portekiz'in Gil Vicente takımından Süper Lig temsilcisi Göztepe'ye transfer olan Lourency, Beşiktaş - Sporting Lizbon maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ HARİKA BİR TAKIM

Brezilyalı forvet, Portekiz basınından Radio Renascença'ya verdiği demeçte; Beşiktaş'ın harika bir takım olduğunu ve bu yüzden kim oynarsa oynasın her zaman kazanmak için sahaya çıktıklarını söyledi.

"SONUCU ÖNGÖRÜLEMEYEN BİR MAÇ OLACAK"

Her iki takımın da güçlü olduğunu belirten Lourency sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporting Lizbon güçlü ve çok cesur bir takımla karşılaşacak. Sporting de harika bir takımı olduğu için iyi bir maç olacak. Sonucu öngörülemeyen bir maç, iki takım da sahadan galibiyetle ayrılabilir."

"SPORTİNG, BEŞİKTAŞ'IN KONTRA ATAKLARINA DİKKAT ETMELİ"

Karşılaşmanın favorisi olmadığını vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Sporting, Beşiktaş'ın kontra ataklarına karşı çok dikkatli olmalı. Çünkü Türk takımı, Sporting'in derin oynamak istemesinden yararlanmaya çalışacak" ifadelerini kullandı.