Luan Peres'in Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin 2022'de Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Luan Peres, sakatlıklardan başını kaldıramadı.

İki sezonda Fenerbahçe formasını sadece 23 karşılaşmada giyebilen Brezilyalı oyuncu, sakatlıklar sebebiyle ise şu ana kadar tam 75 maç kaçırdı. Kalan haftalarda da oynayamayacak.

1 MAÇI 113 BİN EURO

Oynadığının 3 katından daha fazla karşılaşmada forma giyemeyen Peres'in maaşı ise bonuslar hariç 1.3 milyon euro. 2 sezonda 2.6 milyon euro net maaş alan Sambacı, maç başına 113 bin euro'dan fazla parayı cebine koydu.

F.BAHÇE, KULÜP BULMASINI İSTEDİ

Peres'in sözleşmesi 2025'te bitiyor. Fenerbahçe ise oyuncunun menajerinden gelecek sezon için kulüp bulmasını istedi.