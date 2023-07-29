Lucas Moura ülkesine dönüyor

İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'dan ayrılan Lucas Moura'nın geleceğiyle ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basının haberine göre; Brezilya Ligi ekiplerinden Sao Paulo, Lucas Moura'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Brezilya ekibinin Moura ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, oyuncuya teklifini sundukları ve beklemeye geçtikleri ifade edildi.

BREZİLYA'YA SICAK BAKIYOR

Brezilyalı oyuncu Lucas Moura'nın da ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve teklifi yüksek oranda kabul edeceği belirtildi. 30 yaşındaki oyuncunun kararını kısa süre içinde vereceği aktarıldı.

MONTERREY DE TALİP

Öte yandan Meksika temsilcisi Monterrey'in de Moura için bir teklifte bulunduğu ancak yıldız oyuncunun bu teklife cevap vermediği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Tottenham formasıyla geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmaya çıkan Lucas Moura 4 gollük performans sergilemişti.