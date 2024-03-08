İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2024 Cuma / 28 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9104
  • EURO
    35,0449
  • ALTIN
    2232.72
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira: Çok uzun zamandır bu anı bekliyordum
Spor

Lucas Torreira: Çok uzun zamandır bu anı bekliyordum

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Rizespor maçının ardından attığı golü değerlendirdi.

8 Mart 2024 Cuma 22:34 - Güncelleme:
Lucas Torreira: Çok uzun zamandır bu anı bekliyordum
ABONE OL

Galatasaray'da Lucas Torreira, Rizespor maçı sonrası konuştu.

Torreira, "Çok mutluyuz. Çok uzun zamandır bu gol anını bekliyordum. Bu formayla ilk golümü attım, çok mutluyum. Takım performansı da önemliydi. Takımı kutlarım. Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım. Taraftarlarımıza da bize destek oldukları için teşekkür ederim." dedi.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım. Taraftarlarımıza da bize destek oldukları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.