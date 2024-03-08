Lucas Torreira: Çok uzun zamandır bu anı bekliyordum

Galatasaray'da Lucas Torreira, Rizespor maçı sonrası konuştu.

Torreira, "Çok mutluyuz. Çok uzun zamandır bu gol anını bekliyordum. Bu formayla ilk golümü attım, çok mutluyum. Takım performansı da önemliydi. Takımı kutlarım. Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım. Taraftarlarımıza da bize destek oldukları için teşekkür ederim." dedi.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Dünya Kadınlar Günü... Annemin, kız kardeşimin ve bütün kadınların, bu özel gününü kutlarım. Taraftarlarımıza da bize destek oldukları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.