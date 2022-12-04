Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istiyor! İşte yeni adresi...

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın geleceği ile alakalı menajeri Pablo Bentancur'dan flaş bir açıklama geldi.
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İtalyan basınına konuşan Bentancur, oyuncusunun Galatasaray'da bir yıl oynadıktan sonra İtalya'ya dönmek istediğini söyledi. Pablo Bentancur, "Birkaç takımla görüştüm. Torreira, Galatasaray'da bir yıl geçirmek ve ardından Serie A'ya dönmek istiyor. İtalya'ya ve İtalyan futboluna karşı büyük bir sevgisi var. Onu yeniden Serie A'da görmek zor olmayacak. Tecrübesi var ve modern futbolda bulunması zor bir oyuncu"
dedi.
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"DÖNÜŞÜ ZOR DEĞİL"
Bentancur ayrıca, "Torreira ile bir kulüp ilgileniyor. Bir başka kulüp ise transfer döneminde ne olacağını görmek istiyor. Torreira için İtalya'ya geri dönüşü zor olarak görmüyorum" diye konuştu.
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6 MİLYON AVRO ÖDENDİ
Galatasaray, sezon başında 26 yaşındaki futbolcuyu Arsenal'den 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Torreira, sarı-kırmızılı forma altında 12 maçta sahaya çıktı. Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon avro olarak gösteriliyor.