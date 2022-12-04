Galatasaray'da huzursuz olduğu belirtilen ve henüz sözleşme görüşmelerinin tamamlanmadığı Yunus Akgün icin Trabzonspor devreye girdi.

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YUNUS AKGÜN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da mükemmel bir sezon geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a döndü ancak burada hayal kırıklığı yaşadı. Son haftalarda yedeğe düşen ve performansı tartışılmaya başlanan Yunus için cok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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YUNUS İÇİN İLK CİDDİ TEKLİF TRABZONSPOR'DAN

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; takımın en az para kazanan ismi olan Yunus, burada huzursuz. Son haftalarda kulübeye çekilen 22 yaşındaki oyuncu, devre arasında Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. Yunus için ilk ciddi teklif Trabzonspor'dan geldi.

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MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde Yunus Akgün'ün menajeri ile bordo-mavili kulübün yetkili isimleri İstanbul'da bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Yunus'un şartlarının konuşulduğu iddia edildi.

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11 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Genç oyuncunun menajerinin aynı zamanda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Burak Yılmaz, Rıdvan Yılmaz'ın yetkilisi olması, bu söylentilerin daha da güçlenmesine neden oldu. Bu sezon Galatasaray'da toplam 11 maça çıkan Yunus Akgün 1 asist yaptı.