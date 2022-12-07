Lucas Torreira, menajerinin aksine Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılmak istiyor! İşte yeni adresi...

"ŞAMPİYONLUK YAŞAMADAN AYRILMAM"

Sabah'ın haberine göre; İtalya'ya döneceği iddia edilen Uruguaylı yıldız, "Galatasaray gibi büyük bir kulüpte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Taraftarlarla aramda özel bir bağ var. Burada şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum" ifadesini kullandı. Başarılı futbolcunun, Okan Buruk'la yaptığı görüşmede de ayrılmayı düşünmediğini ifade ettiği öğrenildi.

MILAN VE FIORENTİNA İSTİYOR

Başta Milan ve Fiorentina olmak üzere İtalyan kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Lucas Torreira'nın transferine, yönetim kanadından da kesinlikle vize çıkmıyor.

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SEZON SONUN KADAR KALMASI KESİN

Yıllardır aranan ön liberoyu bulduklarını düşünen Galatasaraylı yöneticiler, Uruguaylı orta sahayı en azından sezon sonuna kadar kadroda tutmanın hesapları içinde.

BONSERVİSİ 15 MİLYON AVRO

Bonservisine 6 milyon avro ödenen 26 yaşındaki futbolcuya, sezon sonunda da 15 milyon avronun altında bir bedelle transfer izninin verilmeyeceği öğrenildi.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray, Lucas Torreira'yı sezon başında Arsenal'den kadrosuna katmıştı. 6 milyon euro bonservis bedeli ödenen yıldız futbolcu, Süper Lig'de 12 maçta forma giydi ve başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.